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Faciadan dönüldü... Duvara çarpan işçi servisinde 16 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) işçileri taşıyan bir servis aracının beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Faciadan dönüldü... Duvara çarpan işçi servisinde 16 kişi yaralandı

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Uğraş Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis aracının freni iddiaya göre boşaldı. Hızlanan araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Faciadan dönüldü... Duvara çarpan işçi servisinde 16 kişi yaralandı 1

KAZA YERİNE AMBULANS, POLİS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazada araçta bulunan 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Faciadan dönüldü... Duvara çarpan işçi servisinde 16 kişi yaralandı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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