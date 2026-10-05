Fon krizinde dikkat çeken polemik! Şamil Tayyar Akit yazarını tiye aldı: "Pes ediyorum"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan köşe yazısında AK Partili Şamil Tayyar'ın fon kriziyle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Tayyar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dış güçler" söylemiyle alay ettiğini öne sürerek, "Tayyip Erdoğan'dan yana görünüp aslında Tayyip Erdoğan'ın 'dış güçler' söylemi ile alay ediyor" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "'Mış mış da mış mış' öyle mi Şamil?" başlıklı yazısında Tayyar'ın fon krizine ilişkin "Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış" ifadelerini kullandığını belirterek, "'Mış-mış' demesinden anlıyorsunuz; alay ediyor beyefendi" diye yazdı.

KARAHASANOĞLU'NDAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA DEĞERLENDİRMESİ

Karahasanoğlu, 255 TL'ye alınan bir hissenin 6 ay içerisinde 4500 TL'ye çıkmasının "hak, helal ve masum" olmadığını savunarak hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.

Fon soruşturması kapsamında adı geçen ve görevden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Kaya'nın toplam yolsuzluk içerisindeki değerinin "450'de 1" olduğunu öne sürdü.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eski bakan da olsa, eşi de olsa... 255 TL’ye alınan hissenin 6 ayda 4500 TL’ye çıkması hak değildir, helal değildir, masum değildir... Hesabı sorulmalıdır."

Karahasanoğlu ayrıca, "Mustafa Sandal'ın karısından başlayın, laik zihniyete sahip onlarca ismin AK Partili eski bakandan çok daha fazla değerde hisseler alıp sattığı" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ ESKİ BAKANI VE EŞİNİN HESAP VERMESİNDEN DAHA FAZLASINI İSTİYOR"

Karahasanoğlu, yazısının devamında Şamil Tayyar'ın yaklaşımını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, 'AK Parti eski bakanı ve eşi hesap vermeli' diyoruz...

Arkadaşlar daha fazlasını istiyor...

Daha fazlası ne?

İsrail’e her fırsatta soykırımcı sıfatı ile hitap eden Tayyip Erdoğan’ı mı istiyorsunuz? Erdoğan’dan yana gibi görünüp Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz?

Ki, 'Mış mış da mış mış...' diyorsunuz.."

Karahasanoğlu, Tayyar'ı "suret-i haktan gibi görünmekle" suçlayarak, onun "ABD veya İsrail kötü değil, kötüler AK Parti içinde" demeye getirdiğini ileri sürdü.

Tayyar'ın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,17 milyar liralık işlemden haberi olmadığını belirten açıklamasını da aktaran Karahasanoğlu, Tayyar'ın "Birileri finansal iktidarları için AK Parti'yi ve devleti zehirledi. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan partiyi ve devleti bu öldürücü zehirden temizlemeye, tedaviye çalışıyor. Aksi, örtbas etmektir. Meselenin kısa özeti budur" ifadelerini kullandığını yazdı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN YANIT: "MEVZU BENİM İÇİN KAPANMIŞTIR"

Şamil Tayyar ise Karahasanoğlu'nun yazısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Tayyar, "Akit'in bilge yazarı Ali Karahasanoğlu da topa girdiğine göre pes ediyorum" ifadeleriyle başladığı paylaşımında, fon krizine ilişkin iddialarını sıraladı.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fon krizi, dış güçlerin CIA ve MOSSAD eliyle patlattığı bir operasyondur.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'yle ilgisi yoktur.

2.17 milyar liralık işlemi hanımefendinin haberi olmadan dış güçler yaptı.

Fon soruşturmasındaki 217 şüpheli son gece Türkiye'ye gizlice sokuldular.

Kamuoyunu aydınlattığı için yol gösterici bilge yazara ayrıca teşekkür ederim.

Mevzu benim için kapanmıştır."