Facianın kıyısından dönüldü! Bahçelievler'de bir binanın balkonu çöktü: O anlar kamerada!

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ’da meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü.
Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi.
AFAD, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'un özellikle güney ilçelerinde orta şiddette hissedildi.
Kaynak: İHA
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