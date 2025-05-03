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Facianın kıyısından dönüldü! Bahçelievler'de bir binanın balkonu çöktü: O anlar kamerada!

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Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen bir binanın balkonu çöktü. Yaşanan olayda binanın tahliye önceden edilmiş olmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Olayda 1 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ’da meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü.

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1 KİŞİ YARALANDI

Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi.

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İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

AFAD, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'un özellikle güney ilçelerinde orta şiddette hissedildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Bahçelievler
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