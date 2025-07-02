Fahrettin Altun'dan Ali Mahir Başarır'a yanıt: "Sessiz kalmamız beklenemez"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de yaptığı konuşmada "Son olarak Fahrettin Altun, Genel Başkanımıza cevap vermiş. Sen kimsin Fahrettin Altun, sen atanmış bir insansın. Bu konuya Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı cevap verebilir. Hangi sıfatla cevap veriyorsun veya soruyorsun. Fahrettin Altun'un bize soru sorma gibi bir haddi yok. Altun atanmış bir insandır, Cumhurbaşkanı'na fikir verir, verdiği akıl fikir de ortada ama bize ayar veremez. Son gelişmeler, İletişim Başkanlığı'nın troll ekibinin yarattığı algı evet yargılanmaya muhtaçtır. Öyle bir gün gelecek ki bağımsız, tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır" demişti.

FAHRETTİN ALTUN: "SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başarır'a yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren söylemler ve milletimizin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Devletin kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir." dedi.

Altun açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu görev, şahsi bir pozisyon değil; yasal çerçevede yürütülen resmî bir görevdir.

Siyasi aktörlerin asli sorumluluğu ise milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermektir.

Devlet kurumlarına hakaret etmek, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmak siyasi sorumluluktan uzak bir tavrın tezahürüdür.

CHP Grup Başkanvekili A. Mahir Başarır’ın, “atanmış/seçilmiş” ayrımı üzerinden dile getirdiği ifadeler bir yandan sözün sahibinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta, öte yandan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir.

Devletin anayasal işleyişi içinde her bir kamu görevlisi, millet iradesine dayanan meşru bir zeminde çalışmaktadır. Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; aksine, demokratik sistemin işleyişinde aslî bir yer tutar.

A. Mahir Başarır, devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan ucuz polemikler peşindedir. Yargıya tehditler savurmak, hakaretle ve iftirayla kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren söylemler ve milletimizin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Devletin kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir.

Sağduyulu ve hukuk zemininde yürütülen bir siyaset anlayışı, hepimizin yerine getirmesi gereken ortak bir sorumluluk, vatandaşımızın öncelikli beklentisidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu görev, şahsi bir pozisyon değil; yasal çerçevede… https://t.co/DbuErDvM7e — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 2, 2025