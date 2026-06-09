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Faili meçhul iki cinayet aydınlatıldı: 7 gözaltı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri 10, diğeri 12 yıldır aydınlatılamayan iki cinayete ilişkin yürütülen çalışmalarda faillerin tespit edilerek adalete teslim edildiğini açıkladı. İstanbul’da Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur’un öldürülmesi ve Antalya’da öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetiyle ilgili toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Faili meçhul iki cinayet aydınlatıldı: 7 gözaltı!
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi’nde öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili dosya, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeniden incelemeye alındı.

WHATSAPP YAZIŞMALARINA ULAŞILDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Kanbur’un cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendi. Yapılan çalışmalarda, Kanbur’un cep telefonunda cinayetten yaklaşık bir ay öncesine ait WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay gününe ait iletişim kayıtları, ulaşım kartı hareketleri ve husumetleri mercek altına aldı. Çalışmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Faili meçhul iki cinayet aydınlatıldı: 7 gözaltı! 1

3 GÖZALTI

Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda B.G., F.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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ŞEREF KOCABIYIK DOSYASINDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Gürlek’in açıklamasında, Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetine ilişkin dosyanın da yeniden açıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Kocabıyık’a ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefon analizleri, baz kayıtları ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesiyle cinayete iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere ulaşıldı.

Elde edilen delillerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: TEK BİR FAİLİ MEÇHUL DOSYA KALMAYANA DEK SÜRECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmamakta kararlıyız” dedi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde başsavcılıkların dosyaları yeniden ele aldığını aktaran Gürlek, İstanbul ve Antalya’daki iki cinayetin de Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını ifade etti.

Gürlek, “Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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