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"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir'den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?"

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir olayla ilgili "Diyorlar ki '1923’te çıkan yasaya göre fal bakmak yasakmış.' Yersen çok güzel bahane! Biz bu kadar geri zekalı mıyız?" diye konuştu. Taşdelen'in "çok ciddi bir iddiayla" tutuklandığını belirten Özdemir "Bunu biraz daha anlatmak gerekmiyor mu kamuoyuna? Ortaya bir sürü başka soru işareti çıkıyor. Start-up dünyasında büyük bir tedirginlik var şu an" dedi.

"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir'den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?"
Hazar Gönüllü

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında açılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Deniz Uras, Taşdelen'in tutuklanmasının perde arkasına dikkat çekerken Özdemir, "1923’e bakarsak, o kanunun altını çizersek tekkeler de kapanmıştı, bu tarikatlar ne?" sorusunu yöneltti.

“BEYOĞLU’NA GİT, BÜTÜN KAFELER FALCI DOLU”

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında konuya ilişkin şu değerlendirmeleriyle dikkat çekti:

  • Efendim, Türkiye’de zaten fal bakmak yasakmış meğerse. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Biz bu kadar geri zekalı mıyız? Git Beyoğlu’nda dolaş, bütün kafeler falcı dolu.

"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?" 1

“BÖYLE BİR ÜLKEYE YATIRIM GELİR Mİ?”

  • Onlara çökülmüyor da böyle büyük bir şey olduğunda bir anda, bir gecede bütün malına, mülküne el koyuyor. Böyle bir ülkeye yatırım gelir mi, bu ülkeden start-up çıkar mı? Bir şey yoktur da demiyorum, bilmiyorum da yani ama ne olduğunu da bize söylemiyorlar.

“ÇOK GÜZEL BAHANE, YERSEN!”

  • Bir gecede alıyorsun, atıyorsun adamı cezaevine, bütün mallarına el koyuyorsun. Sonra da diyorlar ki “1923’te çıkan yasaya göre fal bakmak yasakmış.” Yersen çok güzel bahane! Adam 15 yıldır kurmuş, büyütmüş, 25 milyon şey var... Git Beyoğlu’na, herkeste var. Herhangi bir lokantaya otur, fal bakmayan mı var?
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“KANUNA BAKARSAK TEKKELER DE KAPANMIŞTI, BU TARİKATLAR NE?”

  • 1923’e bakarsak, o kanunun altını çizersek... Ee, tekkeler de kapanmıştı, bu tarikatlar ne?

URAS: ACABA SERTAÇ BEYE 'OPERASYON' MU ÇEKİLİYOR?"

Özdemir'in ardından Deniz Uras ise bu soruşturmanın girişimciler özelinde paniğe yol açtığını belirtip şunları ekledi:
"Çünkü hem bir gizlilik var, neyden tutuklandığı belli değil. Faldan tutuklandığı belirtiliyor. Dosyayı biraz kazdığınızda şöyle bir soru çıkıyor: Acaba Sertaç beyin daha önceden arasının kötü olduğu birileri bir başka dosya üzerinden Sertaç beye “operasyon” mu çekiyor?"

"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?" 2

"NE OLDU DA BU ADAM TUTUKLANDI?"

Daha sonra sözü tekrar alan Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:

  • Burada kara para var mı yok mu bilemiyoruz. Bu iddiayla gözaltına alınıp tutuklandı. Çok ciddi bir iddia. Türkiye’nin en büyük start-up’larından birine el koyuyorsun. Bunu biraz daha anlatmak gerekmiyor mu kamuoyuna? Kara parayla ilgili ne oldu, ne oldu da bu adam tutuklandı? Ortaya bir sürü başka soru işareti çıkıyor.

  • Bu adamın daha önce ihtilaflı olduğu, hükümete yakın birileri var. Acaba mı onlar böyle bir şey mi yaptı, yaptırmış olabilirler mi? Kimse de "Yok canım, Türkiye'de böyle şey olmaz" da diyemiyor.

"ZATEN DUBAİ'DE ÇALIŞIYORMUŞ"

  • Start-up dünyasında büyük bir tedirginlik var şu an. Diyorlar ki “Paraları Dubai’ye kaçırdı.” Zaten Dubai’de çalışıyormuş, orada bir ayağı, bir geçmişi var anladığım kadarıyla.

"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?" 3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Sertaç Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Taşdelen'in tutuklanmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Falcı soruşturma tutuklu
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