"Fal yasakmış" sözlerine Cüneyt Özdemir'den gündem olacak yanıt! Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tutuklanmıştı... "Acaba operasyon mu çekiliyor?"

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında açılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Deniz Uras, Taşdelen'in tutuklanmasının perde arkasına dikkat çekerken Özdemir, "1923’e bakarsak, o kanunun altını çizersek tekkeler de kapanmıştı, bu tarikatlar ne?" sorusunu yöneltti.
Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında konuya ilişkin şu değerlendirmeleriyle dikkat çekti:
Özdemir'in ardından Deniz Uras ise bu soruşturmanın girişimciler özelinde paniğe yol açtığını belirtip şunları ekledi:
"Çünkü hem bir gizlilik var, neyden tutuklandığı belli değil. Faldan tutuklandığı belirtiliyor. Dosyayı biraz kazdığınızda şöyle bir soru çıkıyor: Acaba Sertaç beyin daha önceden arasının kötü olduğu birileri bir başka dosya üzerinden Sertaç beye “operasyon” mu çekiyor?"
Daha sonra sözü tekrar alan Cüneyt Özdemir şöyle devam etti:
Burada kara para var mı yok mu bilemiyoruz. Bu iddiayla gözaltına alınıp tutuklandı. Çok ciddi bir iddia. Türkiye’nin en büyük start-up’larından birine el koyuyorsun. Bunu biraz daha anlatmak gerekmiyor mu kamuoyuna? Kara parayla ilgili ne oldu, ne oldu da bu adam tutuklandı? Ortaya bir sürü başka soru işareti çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Sertaç Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, Taşdelen'in tutuklanmasına karar vermişti.
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