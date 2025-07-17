Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Faladdin ve Binnaz mobil uygulamalar ile internet siteleri aracılığıyla yasa dışı kazanç elde edildiğini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, söz konusu faaliyetlerin bir şirket çatısı altında organize bir şekilde yürütüldüğü ve falcılık adı altında çeşitli illegal yöntemlere başvurulduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 677 sayılı Kanun’a aykırı davranmak, suçtan elde edilen gelirleri aklamak ve suç örgütü kurarak yönetmek suçlarını işledikleri değerlendirilirken "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, Taşdelen için tutuklama kararı verdi.