Falcon 9 parçasının Ay’da açtığı krater görüntülendi: Yaklaşık 4 ton ağırlığındaydı

Güney Kore Uzay Ajansı (KASA), SpaceX’e ait Falcon 9 roketinden kopan bir parçanın Ay’a çarpmasının ardından yüzeyde oluşan yeni krateri görüntüledi.

KASA’nın X hesabından yapılan açıklamaya göre Güney Kore’nin Ay yörünge aracı Danuri, çarpmanın gerçekleştiği bölgeyi olaydan önce ve sonra görüntüledi.

Paylaşılan görüntülerde roket parçasının çarptığı bölgede yeni bir krater oluştuğu görüldü.

ROKET PARÇASI YAKLAŞIK 4 TON AĞIRLIĞINDAYDI

Ay’a çarpan Falcon 9 parçasının yaklaşık 4 ton ağırlığında ve 5 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu belirtildi.

Söz konusu parçanın, SpaceX’in Ocak 2025’te ABD ve Japonya’ya ait iki ticari Ay aracını uzaya taşıyan Falcon 9 roketinin bir bölümü olduğu aktarıldı.

Görevini tamamlamasının ardından uzayda kalan parça, 5 Ağustos’ta yüksek hızla Ay’ın yüzeyine çarptı.

NASA DA BÖLGEYİ İNCELEYECEK

SpaceX, roket parçasının Ay’a çarpmasının kasıtlı olmadığını açıkladı.

NASA’nın Ay keşif yörünge aracı ise gelecek hafta bölgenin üzerinden geçecek.

NASA’nın bu geçiş sırasında çarpmanın Ay yüzeyinde oluşturduğu etkileri incelemesi bekleniyor.