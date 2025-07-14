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Falezlerden yukarı çıkmak isterken yaralanan genç kızı itfaiye kurtardı

Antalya’da deniz dönüşü kayalık ve patika yoldan çıkmaya çalışırken dengesini kaybedip yuvarlanarak yaralanan genç kız, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Falezlerden yukarı çıkmak isterken yaralanan genç kızı itfaiye kurtardı

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. 15 yaşındaki Elif A. Y. sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte denize girmek üzere Konyaaltı Sahili’ne geldi. Gün boyu arkadaşları ile birlikte denize giden ve vakit geçiren genç kız havanın kararmasının ardından bir arkadaşı ile birlikte evine dönmek için yola çıktı. Elif A. Y. ve yanındaki arkadaşı yaya olarak daha önce birçok kişinin düşerek yaralandığı sarp ve kayalık patikadan tırmanarak çıkmayı tercih etti. Genç kız ve yanında bulunan arkadaşı yolu yarıladıkları sırada Elif A. Y. dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Birkaç metre yuvarlanan genç kız ayağından yaralandı. Acı içinde kıvranan genç kız hareket etmekte zorlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine falezlerde mahsur kalan yaralı genç kızı kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler ipli kurtarma düzeneği kurarak yaralı gencin yanına indi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin kurtarma çalışmasını izledi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu noktada ilk müdahalesi yapılan genç kız kaşık sedyeye sabitlenerek ekipler tarafından yukarıya çıkarıldı. Acı içinde olduğu görülen genç kız ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

(İHA)

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antalya
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