HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı"nda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir'de önlemleri artırdığını duyurdu.

Yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin yaptığı, avluda alkış tutarak dans ettiği aktarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, eski İsrail milletvekili haham Yehuda Glick'in, Filistinlilerin girişine sıkı kısıtlamalar uygulayan, kimlik kontrolü yapan ve bazılarını kapılarda gözaltına alan İsrail polisinin gözetiminde dini kıyafetler giyerek baskına katıldığını kaydetti.

- Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" belirtmişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

- Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 1

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 2

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 3

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 4

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 5

(AA)

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 6

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 7

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 8

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 9

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 10

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 11

Fanatik Yahudiler, İbrani yeni yılında Mescid-i Aksa ya baskın düzenledi 12Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındıBoşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.