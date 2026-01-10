Fark etmeden yapılan, bu 10 alışkanlık sağlığı bozuyor!

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı çoğu zaman büyük kararlar değil, günlük hayatta fark edilmeden sürdürülen alışkanlıklar oluyor. Sağlık ve uzun yaşam uzmanı Dr. Nick Coatsworth, modern yaşamın sağlığı yavaş yavaş bozan en yaygın 10 alışkanlığına dikkat çekerek, 2026’da yaşam kalitesini artırabilecek pratik ve uygulanabilir önerilerini paylaştı.

1. UYUMADAN ÖNCE TELEFONA BAKMAK

Yatmadan önce ekrana maruz kalmak, melatonin salgısını baskılayarak uykuyu geciktiriyor.

Dr. Coatsworth, “Uyumadan en az bir saat önce ekranları kapatmak, kaliteli uyku için atılacak en önemli adımdır” dedi. Uykusuzluğun stresle doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzman, bunun yeni yıl hedeflerini bile sekteye uğratabileceğini vurguladı.

2. PESTİSİTLERE MARUZ KALMAK

Sebze ve meyve tüketimi arttıkça kimyasal kalıntı riski de artıyor. Organik ürünlere erişimi olanların bu seçeneği değerlendirmesi önerilirken, diğer tüketiciler için meyve ve sebzelerin bol suyla, mümkünse sirkeli suda yıkanması hayati önem taşıyor.

3. ALKOLÜ KONTROLSÜZ TÜKETMEK

Aşırı alkol tüketimi uzun vadede kanser ve demans riskini artırırken, kısa vadede uyku kalitesini bozuyor ve iştahı artırıyor. Coatsworth, alkollü ve alkolsüz içeceklerin dönüşümlü tüketilmesini ve yatmadan en az iki saat önce alkolün bırakılmasını öneriyor.

4. YETERSİZ DERİN UYKU

İyi bir uyku yalnızca süresiyle değil, evreleriyle de ölçülüyor. Derin ve REM uykusu yetersiz olan kişilerde yaşam kalitesinin düştüğü görülür. Akıllı saat ve bileklikler bu evreleri takip edebilir. Uzmanlar, sürekli düşük derin uyku oranı olanların uyku testi yaptırmasını tavsiye ediyor.

5. İŞLENMİŞ GIDALARA AĞIRLIK VERMEK

Uzun raf ömürlü, paketli gıdalar bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkiliyor. Taze sebze, meyve, et ve balık tüketimi ön plana çıkarken; turşu, lahana turşusu ve kimchi gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığı için destekleyici olarak görülüyor.

6. SÜREKLİ STRES ALTINDA YAŞAMAK

Stres, tüm sağlıklı yaşam hedeflerini sabote eden temel faktörlerden biri. Günde en az 10 dakika bilinçli nefes egzersizi yapılması öneriliyor. Coatsworth, bu tekniğin etkisinin görülebilmesi için en az iki hafta boyunca düzenli uygulanması gerektiğini belirtti.

7. HAREKETSİZ BİR GÜN GEÇİRMEK

Gün boyu oturmak, kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok risk faktörünü artırıyor. Uzmanlar, her 20 dakikada bir ayağa kalkmayı, esnemeyi ve kasları çalıştırmayı öneriyor. Haftada birkaç gün değil, her gün hareket etmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiği vurguladı.

8. SİGARA KULLANIMI

Özellikle ucuz kaçak ve elektronik sigaraların yaygınlaşmasıyla sigara kullanımı yeniden artış gösterdi. Sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin yaklaşık 14 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca ömür boyu sürebilen nefes darlığı ve ciddi kronik hastalık riski bulunuyor.

9. YALNIZLIK

Yalnızlık yalnızca ruh halini değil, bedensel sağlığı da etkiliyor. Zihinsel gerilemeyi hızlandıran, stresi artıran ve kalp hastalığı riskini yükselten yalnızlık için Coatsworth’ten topluma çağrı var: "Yalnız olabilecek insanlara ulaşın. Bir telefon, kısa bir ziyaret ya da samimi bir sohbet büyük fark yaratır."

10. KÜÇÜK UYARILARI GÖRMEZDEN GELMEK

Uzmanlara göre vücudun verdiği küçük sinyalleri ihmal etmek, ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Yorgunluk, uyku bozukluğu ve sürekli stres hali, yaşam tarzını gözden geçirmek için önemli işaretler olarak görülüyor.