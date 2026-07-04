Farklı ülkelerden sporcular Safranbolu’nun tarihi sokaklarında yarışıyor

UNESCO Dünya Mirası kenti Safranbolu’nun tarihi sokakları, Türkiye’nin yanı sıra 9 farklı ülkeden gelen 550 sporcunun mücadele ettiği ilk Safranbolu Ultra Trail’e ev sahipliği yapıyor.

"Korumanın başkenti" gibi ünvanlara sahip olan Safranbolu’nda ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) başladı.

"Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır’dan gelen toplam 550 sporcu, 6, 13, 19 ve 48,5 kilometrelik dört farklı parkurda mücadele ediyor.

Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Safranbolu Belediyesinin destekleriyle düzenlenen organizasyonun ilk gününde sabah saatlerinde 48,5 kilometrelik Zalifre Ultra parkurunun startı verildi. Daha sonra 13 kilometrelik Perohi ile 19 kilometrelik İncekaya parkurlarında sporcular yarışa başladı.

Safranbolu Tarihi Çarşı’da kurulan yarış merkezinden start alan sporcular, taş sokaklardan Tokatlı Kanyonu’na, orman yollarından köy patikalarına uzanan parkurlarda mücadele etti.

UNESCO Dünya Mirası’nın tarihi ve doğal dokusu içerisinde gerçekleştirilen organizasyon, sporculara hem zorlu parkurlarda yarışma hem de Safranbolu’nun kültürel ve doğal güzelliklerini deneyimleme imkanı sundu.

Safranbolu Ultra Trail kapsamında yarın saat 09.30’da 6 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirilecek. Organizasyonun ödül töreni ise saat 10.30’da Safranbolu Tarihi Çarşı’da düzenlenecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır