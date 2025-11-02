Faruk Fatih Özer "Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.

"ŞUBATTA ÇIKACAĞIM"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre; Faruk Fatih Özer en az 1 en fazla 3 kişinin kaldığı cezaevindeki koğuşunda tek kalıyordu. Cezaevinde 20:00 ve 08:00 saatleri arasında yapılan sayımların yanı sıra tek kişilik koğuşta kalanlar da ara ara infaz koruma memurları tarafından kontrol ediliyordu.

Özer ölmeden önceki akşam 20:00’da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde Faruk Fatih Özer, “Şubat ayında çıkacağım” dedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ardından 00:00 sıralarında memurlar bu kez oda kapısından Özer’i kontrol etti. Faruk Fatih Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi. Ardından sabah 05:30 civarında infaz koruma memurları ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00’da koğuşa giren memurlar Özer’i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu. Ardından öldüğü tespit edildi.

“İPİ BOYNUNA GEÇİR” YAZILI NOT BULUNDU

Özer, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu. Notlarda “Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir” şeklinde yazılar yazdığı öğrenildi.