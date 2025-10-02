Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'

Düzce Belediye Başkanı ve 2016-2018 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Faruk Özlü, savunma sanayinde Türkiye'nin kaderini değiştiren kritik toplantıyı ilk kez Mynet'e anlattı. 'O toplantı bir milattır' ifadelerini kullanan Özlü, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda masaya yatırılan projeleri açıkladı. 2004 yılında yapılan toplantının detaylarını tek tek açıklayan Özlü, "Hilmi Özkök, çok önemli bir Genelkurmay Başkanı’dır. Vecdi Gönül kıymetli bir devlet adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız müthiş ileri görüşlü, eşine çok az rastlanır bir lider. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olarak aldıkları karar ülkemizin gidişatını değiştirdi." dedi.

'İLK DEĞİŞİM' DİYEREK 2004'Ü İŞARET ETTİ

25 yıl savunma sanayinde çalıştığını belirten Özlü önceden kendi işlerimizin yabancıya verildiğini, sonra da yabancıdan iş istenildiğini hatırlattı. Özlü savunma sanayindeki ilk dönüşümün ise 2004'teki o toplantıda gerçekleştirildiğini vurguladı.

YERLİLİK VURGUSU

Toplantı yapıldığında savunma sanayinin yüzde 20, şimdi ise yüzde 80 oranında yerli olduğuna dikkat çeken Özlü, "Kendi tasarımlarımızı yapalım, IP haklarımız bizde olsun’ çıkışının üzerinden 20 yıl geçti. Bugün dünyada Türk Savunma Sanayisi konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Özlü merak edilen toplantıyı şu ifadelerle anlattı;

“ÇEYREK ASIR SAVUNMA SANAYİNDE ÇALIŞTIM”

Uzun yıllar Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda görev yaptım. 25 yıl, yani çeyrek asır… Bugün savunma sanayinde hangi proje varsa bir yerinde çalıştım, bununla da gurur duyuyorum. Mesela; bugün çok konuşulan çelik kubbe projesi… Hava savunma sistemleri alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa olarak sınıflandırılır. Benim görev yaptığım zamanlarda ASELSAN ve ROKETSAN ile birlikte bir yapılabilirlik (fizibilite) etüdü yaptık.

15 yıl önceki fizibilitelerde alçak irtifa savunma sistemlerini kendi şirketlerimizin tasarlayabilecekleri ve üretebilecekleri sonucu çıkmıştı. Orta irtifa savunma sistemi için gerekli tasarımları, mühendisliği üretimi yine bizim şirketlerimizin yapabileceği sonucu çıktı. Ancak yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin bizim şirketlerimizin yurtiçi imkanlarla tasarım ve üretimlerini yapamayacakları anlaşıldı.

Proje modellerini kurgularken alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerini kendimiz yapalım, yüksek irtifa hava savunma sistemlerini (yani S400 ve muadili olarak bilinen sistemleri) yurt dışından alalım sonucu ortaya çıktı. Alçak ve orta irtifa için ASELSAN ve ROKETSAN ile sözleşme yaptık. Yüksek irtifa için de ihaleye çıktık.

YÜKSEK İRTİFA İHALESİNE DÖRT FİRMA KATILDI

İhaleye o günkü şartlarda dört firma katıldı. Bunlardan birisi, Lockheed Martin firmasıydı ihaleye Patriotlarla (PAC3) katıldı. Diğer firma RozoBoronExport isimli Rus firmasıydı. Üçüncü firma Çin şirketiydi. FD-2000 sistemini önerdi. Bir de Avrupa firmalarından oluşan konsorsiyum, SAMP/T hava savunma sistemi ile ihaleye katıldı.

“ARTIK UZUN MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TASARLAYIP ÜRETEBİLİRİZ”

O günkü şartlarda yapılan değerlendirmelerde fiyat ve performans bakımından Çin markası önde çıktı. Ben de siyasete girmek için Müsteşarlıktan istifa ettim. Daha sonra Çin ile yapılan görüşmeler iptal edildi. Rusya’dan S-400’ler alındı. Onlar sistemimize entegre edilemedi. Bugün artık Türkiye, S-400 muadili hava savunma sistemlerini kendisi üretebilecek teknoloji ve yeteneklere sahip. Çelik kubbe, alan ve bölge savunması yapabilen bir savunma sistemidir.

"2004 YILI SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN BİR MİLATTIR"

2004 yılı AK Parti iktidarının ikinci senesiydi, 15 Mayıs’tı sanıyorum. Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı yapılıyor. Ben o dönem müsteşar yardımcısıyım. Toplantılar başbakan başkanlığında oluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’tü. Savunma sanayideki köklü dönüşümün başlangıcı o toplantıdır!

"ÜÇ ANA PROJEDE RADİKAL BİR MODEL DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK"

O toplantıda üç proje masaya yatırıldı; Modern Tank Projesi, İnsansız Hava Aracı Projesi ve MİLGEM Projesi… Bunlar yurt dışından lisans altında yurt içi üretim şeklinde modellenmişti. Yabancı bir sistemi alıp Türkiye’de üretecektik, model buydu. O toplantıda bu üç proje iptal edildi. ‘Biz işimizi kendi şirketlerimize verelim, onlar tasarlasınlar, onlar üretsinler’ denildi.

Şöyle ki; önceden biz kendi elimizdeki işi yabancıya veriyorduk, sonra yabancılara bizim şirketlere iş ver diye yalvarıyorduk. O toplantı bir milattır. Bir devrimdir! İlk dönüşüm orada olmuştur.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN UFKUN ÖTESİNİ GÖREN VİZYONU BUGÜNÜ ŞEKİLLENDİRDİ”

Hilmi Özkök, çok önemli bir Genelkurmay Başkanı’dır. Vecdi Gönül kıymetli bir devlet adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız müthiş ileri görüşlü, eşine çok az rastlanır bir lider. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olarak aldıkları karar ülkemizin gidişatını değiştirdi.

‘Kendi tasarımlarımızı yapalım, IP haklarımız bizde olsun’ çıkışının üzerinden 20 yıl geçti. Bugün dünyada Türk Savunma Sanayisi konuşuluyor. O gün biz hesaplar yapardık, savunma sanayimizdeki yerlilik oranı yüzde 20’idi, bugün yüzde 80’lerde… Burada herkesin emeği var bakanlık yapan büyüklerimiz, Sayın Vecdi Gönül ile Sayın İsmet Yılmaz bakanımızın büyük katkıları var. Sayın Murat Bayar gibi Savunma Sanayi bürokratlarımızın büyük katkıları var.