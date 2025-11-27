Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a videolu gönderme: "Kumda oynasın"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün Faruk Özlü'nün yapay zeka ile yapılmış bir videosunu "Demek gizli gizli Bolu’ya geliyorsun. Sobelenmişsin ama" notuyla paylaşmıştı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Anlayana" notuyla Tanju Özcan'ın yer aldığı bir videoyu paylaştı. Düzce'ye yapılan hizmetlerin de gösterildiği videoda Özlü, "Benim ona tavsiyem Akçakoca'ya gelsin kumda oynasın" sözleriyle Tanju Özcan'a gönderme yaptı.