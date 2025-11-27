HABER

Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a videolu gönderme: "Kumda oynasın"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yapay zekayla üretilen videosuna başka bir videoyla yanıt verdi. Özlü'nün Özcan hakkındaki "Benim ona tavsiyem Akçakoca'ya gelsin kumda oynasın" sözleri de dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün Faruk Özlü'nün yapay zeka ile yapılmış bir videosunu "Demek gizli gizli Bolu’ya geliyorsun. Sobelenmişsin ama" notuyla paylaşmıştı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Anlayana" notuyla Tanju Özcan'ın yer aldığı bir videoyu paylaştı. Düzce'ye yapılan hizmetlerin de gösterildiği videoda Özlü, "Benim ona tavsiyem Akçakoca'ya gelsin kumda oynasın" sözleriyle Tanju Özcan'a gönderme yaptı.

Faruk Özlü
