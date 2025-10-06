Faruk Özlü duyurdu: "Gazze’yi Düzce ile ‘kardeş şehir’ ilan ettik"

Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Belediye Meclisi'nde alınan kararı duyurdu.

Özlü, "Bugün Belediye Meclisimizde Gazze’yi Düzce ile ‘kardeş şehir’ ilan ettik. Gazze artık bizim kardeş şehrimiz. Düzceliler her zaman mazlumun yanında olduklarını, mazluma omuz verdiklerini ve insanlığın ortak vicdanının savunucu olduklarını bir kez daha gösterdiler. Belediye Meclisimizin her bir üyesine şükranlarımı sunuyorum. Bütün belediyelerimizin benzer bir karar alarak Gazze’ye omuz vermelerini temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır