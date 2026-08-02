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Faslı göçmenler ülkeye geri döndü! Askerden taşlı müdahale

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Melih Kadir Yılmaz

Fas'tan İspanya'nın kontrolünde olan Sebte'ye geçen yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmen dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Avrupa'ya geçiş umutları tükenen düzensiz göçmenler ülkelerine geri dönmeye başladı. Fas sınırında yaşanan bir olay ise tepkileri beraberinde getirdi. Güvenlik görevlisinin, kayalıklardan tırmanan göçmene taş fırlatması tepki çekti. İşte tüm detaylar...

Fas'ın kuzeyinde bulunan Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte bölgesine geçen yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmen, Avrupa umutlarıyla adeta yaşamlarını hiçe saymışlardı.

Faslı göçmenler ülkeye geri döndü! Askerden taşlı müdahale 1

AVRUPA UMUTARI TÜKENDİ, FAS'A DÖNÜŞ BAŞLADI

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerin Avrupa umutları tükendi ve ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ülkeye dönüşler hız kazanırken, sınırda yaşanan kriz ise dünya gündemine oturdu.

Faslı göçmenler ülkeye geri döndü! Askerden taşlı müdahale 1

KAYALIKTAN TIRMANAN DÜZENSİZ GÖÇMENE TAŞLI SALDIRI

Ülke basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Faslı bir güvenlik görevlisinin kayalıktan tırmanan bir düzensiz göçmene taş fırlattığı görüldü. Kamuoyuna yansıyan görüntüler kısa sürede insanların tepkisini çekti.

Fas sınırındaki güvenlik önlemeleri ise üst düzeye çıkartıldı.

Öte yandan yaşanan göç krizi Avrupa ülkelerini de harekete geçirmişti. İtalya, Portekiz ve Fransa göç dalgasınının ülklerine yansımaması için önlemler almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas İspanya göçmen
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