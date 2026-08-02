Faslı göçmenler ülkeye geri döndü! Askerden taşlı müdahale

Fas'ın kuzeyinde bulunan Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte bölgesine geçen yaklaşık 69 bin 500 düzensiz göçmen, Avrupa umutlarıyla adeta yaşamlarını hiçe saymışlardı.

AVRUPA UMUTARI TÜKENDİ, FAS'A DÖNÜŞ BAŞLADI

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerin Avrupa umutları tükendi ve ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ülkeye dönüşler hız kazanırken, sınırda yaşanan kriz ise dünya gündemine oturdu.

KAYALIKTAN TIRMANAN DÜZENSİZ GÖÇMENE TAŞLI SALDIRI

Ülke basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Faslı bir güvenlik görevlisinin kayalıktan tırmanan bir düzensiz göçmene taş fırlattığı görüldü. Kamuoyuna yansıyan görüntüler kısa sürede insanların tepkisini çekti.

Fas sınırındaki güvenlik önlemeleri ise üst düzeye çıkartıldı.

Öte yandan yaşanan göç krizi Avrupa ülkelerini de harekete geçirmişti. İtalya, Portekiz ve Fransa göç dalgasınının ülklerine yansımaması için önlemler almıştı.