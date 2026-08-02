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Keşan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Keşan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Keşan’dan Erikli sahili istikametine giden S.C.O. (19) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen G.M. (65) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Y.A. (22) ve A.G. (77) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan A.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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