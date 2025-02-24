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Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.02.2025 07:29
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci en çok konuşulan parti bir önceki seçimdeki gibi yine CHP oldu. İki ismin adının geçtiği adaylık için çok sayıda araştırma şirketi gibi gazeteciler de kamuoyu yoklaması yapıyor. Bunlardan biri de Fatih Altaylı oldu. Sosyal medyada anket başlayan Altaylı sildiği anket nedeniyle gündem oldu.

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Gözler bir süredir yine CHP'nin üzerinde. Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday kim olacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı? Gazeteci Fatih Altaylı bu sorunun yanıtını aramak için kendi sosyal medya hesabından anket başlattı.

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MANSUR YAVAŞ ÖNDE ÇIKTI

Altaylı'nın anketindeki sonuçlara göre Mansur Yavaş önde gidiyordu. Katılımcıların yüzde 42'si Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederken yüzde 58'i oyunu Mansur Yavaş'tan yana kullandı. Ancak ilerleyen saatlerde 230 binden fazla oy kullanılan anket Fatih Altaylı tarafından silindi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mansur Yavaş'ın önde olduğu anketin Altaylı tarafından silinmesi ise sosyal medyada gündeme oturdu. Bazı kullanıcılar Altaylı'nın paylaşımı bilinçli bir şekilde sildiğini sebebinin ise Yavaş'ın önde çıkması olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili Altaylı'dan bir açıklama gelmedi.

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ÖN SEÇİM 23 MART'TA

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kendi üyeleri arasında bir seçim gerçekleştirecek. CHP'liler 23 Mart'ta adaylarını kendileri belirleyecek. İmamoğlu adaylık için başvurusunu yaptı. Yavaş ise ön seçime katılmayacağını günler öncesinden duyurmuştu.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu sosyal medya Fatih Altaylı anket
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