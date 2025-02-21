Fatih Altaylı'dan Ankara kulislerini karıştıracak iddia: 'Yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar'

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş geçtiğimiz günlerdeki hamlesiyle önemli bir tartışmanın da fitilini ateşledi. CHP'nin kurultayına açtığı iptal davası sonrası mahkemeden red kararı gelmişti. Gazeteci Fatih Altaylı ise çarpıcı iddialarla bu gündemi değerlendirdi.

"YEREL SEÇİMİ İPTAL ETTİREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP kurultayı ile ilgili iddialarda bir somut kanıt daha sunabilen yok ama yarın öbür gün çıkar mı çıkmaz mı açıkçası bilemem. Ama şunu biliyorum CHP içerisinde bir grup ve AK Parti içerisinde bir grup bunlar paralel hareket eden birbirleriyle yakın tanışan yakın hareket eden insanlar… Buradan yola çıkarak yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar. Bak sana çok iddialı bir şey söylüyorum. Yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar; yani yönetim geçersiz, bu yönetimin adayları da geçersiz. O zaman demek ki iptal edilebilir.

"ÖZEL'LE ÇOK GÖRÜNTÜ VERMEYİN, KILIÇDAROĞLU YAKINDA GELİYOR"

Bu olur mu? Bana sorarsan olmaz! Dün şöyle bir bilgi aldım Futbol Federasyonu üyesi Ural Aküzüm var. Bana bunu aktaran da birisi yani hem AK Parti'ye yakındır, hem CHP'ye yakındır falan böyle herkese yakın enteresan bir siyasetçi. Ural Aküzüm’de sağa sola şey diyormuş ‘Özgür özel' le çok yakın görüntü vermeyin. Kılıçdaroğlu yakında geliyor” diyormuş.

"KONGRE İPTAL OLURSA..."

Bunu da bana anlatan bu konularda bilgi sahibi ciddi bir adam yani. Şimdi bu da çok garip kongre iptal olacak Kılıçdaroğlu geri gelecek falan filan. Kongre iptal olursa Kılıçdaroğlu gelmez ki kongre yenilenir yani Kurultay yenilenir ama böyle bir ihtimal bence yok yani çok çok zor, çok uzak bir ihtimal. Burada mühim olan CHP tartışılsın, CHP karışsın, CHP başka yere konsantre olsun gibi bir durum var."