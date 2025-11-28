HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir karar geldi. Altaylı ekim ayındaki ilk duruşmanın ardından ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı. Gazeteci Şule Aydın, Altaylı’nın ‘boş koltuk’ karşısında cezaevinden gönderdiği mektupların okunmaya devam edeceğini bildirdi.

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı, ekim ayındaki ilk duruşmanın ardından ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı. YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

26 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Mevcut infaz yasalarına göre, İstinaf Mahkemesi'nin aksi bir karar vermemesi halinde cezaevinde 160 gün geçiren Altaylı'nın yaklaşık 8 ay daha tutuklu kalmaya devam etmesi beklenirken, ünlü gazeteci takipçilerine sürpriz bir haberle geri dönüş yaptı.

YOUTUBE YAYINLARINA GERİ DÖNÜYOR

Altaylı, tutuklanmasının ardından YouTube kanalında yayınlarına devam etmiş ve cezaevinden gönderdiği notlar ile siyaset gündemine ilişkin yorumlarını ve kulis bilgilerini günbegün takipçileriyle paylaşmayı sürdürmüştü.

Fatih Altaylı dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı! 1

ŞULE AYDIN DUYURDU

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!
Sayı 55 bindi, 90 bin olacak: Kademe kademe af geliyor!Sayı 55 bindi, 90 bin olacak: Kademe kademe af geliyor!

Anahtar Kelimeler:
youtube Fatih Altaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.