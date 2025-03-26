Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e çok sert tepki! "Bunun karşılığı odur" dedi, Dilek İmamoğlu için net konuştu: Pabuç bırakmazlar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, bazı sloganlar ve siyasi yorumlar seviyeyi iyice düşürürken; tepkiler de çığ gibi büyüdü. Saraçhane'deki eylemciler arasında bulunanlardan bazıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaretler savurmuş, sonrasında gözaltılar yaşanmıştı.

ÖNCE PAYLAŞIP, SONRA SİLDİLER

ABB eski Başkanı Melih Gökçek ve AK Partili Mücahit Birinci ise CHP lideri Özgür Özel ile birlikte İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşini hedef almıştı. Gelen tepkiler üzerinden iki isim de paylaşımlarını silmiş, Birinci özür de dilemişti.

FATİH ALTAYLI'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu yaşananlar taraflı tarafsız herkesin tepkisiyle karşılanırken, gazeteci Fatih Altaylı'dan da çok sert tepki geldi.

YouTube'daki kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şunları söyledi;

"ERDOĞAN VE AİLESİNE HAKARET; REZİLLİK, EDEPSİZLİK, AHLAKSIZLIK"

"Şimdi şöyle söyleyeyim birincisi ister meydanda ister başka bir yerde olsun bir cumhurbaşkanına bırak Cumhurbaşkanını kimsenin aile boyu ailesine falan küfür edemezsin. Hatta kimseye küfür de edemezsin de ne yazık ki sosyal medyada falan herkes birbirine dalıyor. Yani bir ülkenin yöneten kişilere beğenmezsin eleştirirsen kızarsın hatta çok kızdığın zaman belki başına dert açacak laflar da ağzından

kaçmış olur ama birine küfür etmek hele hele ailesine falan küfür etmek eşine çoluğuna çocuğuna kabul edilebilir bir tarafı yok. Kabul edilebilir değil rezillik, edepsizlik, ahlaksızlık.

"ÇOLUK ÇOCUK, İT KOPUK BİRİLERİ.."

Fakat sakın kimse yanlış yere çekmesin. Konuyu yumuşatmak maksadıyla söylemiyorum. Onların yaptığı rezillik. o rezillik orada duruyor. Bunu yapanları bilmiyoruz. Çoluk çocuk, İt kopuk birileri... Bundan yargı yoluyla hesap sorarsın. Bunlara dava açarsın, hakaret davası açarsın, bulursun toplarsın falan filan.

"MELİH GÖKÇEK DENEN ADAM 80'İNE MERDİVEN DAYAMIŞ YA..."

Bunun karşılığı olarak; bir başka siyasetçiyi, kendine rakip olarak gördüğün... Bu olayda karşı taraf olarak gördüğün siyasetçinin eşine böyle şeyler de söyleyemezsin. Kardeşim bak bu Melih Gökçek denen adam 80'ine merdiven dayamış bir adam. Yani saçını başını boyatıyor olması bunun genç bir adam olduğunu düşündürmesin. 77-78 yaşında galiba.

"ÖYLE PABUÇ BIRAKMAZLAR"

Ayıp denen bir şey var. İnsanda bir terbiye olur. Siyasetçisin, siyasetçi olmayı bırak insansın yani. Birisi kalkıp da birisinin karısına böyle bir laf edecek... Yani diyeceğimi diyemiyorum ama yiyorsa etsin... Yani Ekrem İmamoğlu delirir... Dilek İmamoğlu da Trabzonlu bir ailenin kızı yani öyle pabuç bırakmazlar.

"YİNE TERBİYELİ KADINIMIŞ YOKSA..."

Yani Dilek İmamoğlu yine terbiyeli kadınmış, çıkıp muhatap bile olmadı. Yani ana avrat girebilirdi söyleyeyim sana. Çünkü bunun karşılığı odur, bu terbiyesizliğin karşılığı odur.

"MÜCAHİT BİRİNCİ, AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYACAK"

Mücahit Birinci de bir şeyler söylemiş sonra da özür diliyor. Ya Mücahit Birinci, ya ağzından çıkanı bir kulağın duyacak. Birine böyle bir şey söylenir mi? Dilek İmamoğlu, kesin bunlara muhakkak ki dava açacaktır zaten.

Bu rezillik kabul edilebilir bir şey değil ama siyasetçinin geldiği noktaya bak yani. Ya güç bu kadar mı sizi manyaklaştırdı veya birilerine yalakalık yapma hissi bu kadar mı manyaklaştırdı. Ama düzey bu.

Benim merak ettiğim şey şu bu ikisinin de yani Melih Gökçek'in var biliyoruz bir eşi Nevin Hanım, Melih Gökçek'e o evde acaba "Melih bir kendine gel oğlum sen manyak mısın ya? Melih bu sana yakıştı mı ya benim evlendiğim adam bu mu bak özür dilemezsen ben çeker giderim bu evden" demedi mi acaba?

"ONLARIN TERSİ DE FENADIR SÖYLEYEYİM"

Ben çok merak ediyorum. Çünkü böyle bir şey söylenecek bir şey değil. Mücahit Birinci'nin eşi var mı yok mu? Onu açıkçası bilmiyorum ama varsa onun eşi hanımefendi de yani lütfen kocanıza bir terbiye verin demek lazım. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bir kadına böyle bir hakaret edilemez. Unutmasın ki o kadın bir Karadenizli kadın. Yani onların tersi de fenadır söyleyeyim. Gerçi Mücahit de Rizeliymiş. O nasıl oluyorsa da en azından onun böyle bir örf adet bilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Siyaset git gide böyle tam seviyesizlik... Yani hep diyorum ya ben böyle az gelişmişlik bir bütündür diye. Terbiyesizlik de bir bütün. Ülkenin genel olarak böyle aşağı doğru gidiyor."