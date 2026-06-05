Fatih Altaylı'dan sürpriz karar: YouTube için tarih verdi

YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava açılan ve yargılandığı dosyada hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından günlük siyasi yorum programlarını artık yapmayacağını açıklamıştı.

Bir süre yayınlarına ara veren Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra daha çok bilim, kültür ve sanat içerikli programlarda yer almıştı.

SÜRPRİZ KARARINI DUYURDU

Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı son yazısında günlük yorum programlarına yeniden başlayacağını açıkladı.

Son dönemde izleyicilerden programlarına ilişkin çok sayıda mesaj aldığını belirten Altaylı, yaz sonunda YouTube’daki günlük değerlendirme yayınlarına geri döneceğini duyurdu.

“GENÇLERE BORCUM VAR”

Altaylı, yazısında programlara dönüş kararını “gençlere borcum var” sözleriyle anlattı.

Altaylı, bir süredir günlük program yapmadığını ancak bu yönde çok sayıda eleştiri ve talep aldığını belirterek, yaz sonunda yeniden kamera karşısına geçeceğini ifade etti.

YAZ SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Böylece Altaylı, tahliyesinin ardından veda ettiği günlük siyasi yorum programları için yeni bir karar almış oldu. Gazeteci, yaz sonunda YouTube yayınlarına yeniden başlayacağını açıkladı.

İşte Altaylı'nın yazısındaki o ifadeleri: