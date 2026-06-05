Fatih Altaylı'dan sürpriz karar: YouTube için tarih verdi

YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava açılan ve yargılandığı dosyada hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından günlük siyasi yorum programlarını artık yapmayacağını açıklamıştı.
Bir süre yayınlarına ara veren Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra daha çok bilim, kültür ve sanat içerikli programlarda yer almıştı.
Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı son yazısında günlük yorum programlarına yeniden başlayacağını açıkladı.
Son dönemde izleyicilerden programlarına ilişkin çok sayıda mesaj aldığını belirten Altaylı, yaz sonunda YouTube’daki günlük değerlendirme yayınlarına geri döneceğini duyurdu.
Altaylı, yazısında programlara dönüş kararını “gençlere borcum var” sözleriyle anlattı.
Altaylı, bir süredir günlük program yapmadığını ancak bu yönde çok sayıda eleştiri ve talep aldığını belirterek, yaz sonunda yeniden kamera karşısına geçeceğini ifade etti.
Böylece Altaylı, tahliyesinin ardından veda ettiği günlük siyasi yorum programları için yeni bir karar almış oldu. Gazeteci, yaz sonunda YouTube yayınlarına yeniden başlayacağını açıkladı.
İşte Altaylı'nın yazısındaki o ifadeleri:
"... Bu yaz program yapmıyorum diye bana kızanlar, eleştirenler, hadi başla artık diyenler var.
Ama görüyorum ki, yapmamama gerek yok.
Bu yaz ne söylenmesi gerekiyorsa, onları zaten çoktan söylemişim.
Ama merak etmeyin.
Yaz sonunda yine günlük yorum programlarına başlayacağım.
Çünkü gençlere borcum var.
Bunu onlar için yapacağım."
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