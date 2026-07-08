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Fatih Altaylı'dan, Trump'ın Ankara'da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu"

Gazeteci Fatih Altaylı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kaldığı otelle ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. "Size bu otelle ilgili bir de sır vereyim mi?" diyen Altaylı, Trump'ın bu oteli seçmesindeki en büyük nedenin bu olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'dan, Trump'ın Ankara'da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu"
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler gerçekleştirilen kapalı oturum ile birçok önemli konuyu masaya yatırdı.

Dünya kamuoyunun da gözü Ankara'da. Zirve kadar liderlerin yaptıkları tercihler de çok konuşuldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Ankara Marriot Hotel mercek altına alındı.

Fatih Altaylı dan, Trump ın Ankara da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu" 1

Otelin dış dünya ile bağlantısı adeta kesildi. Sadece ABD Başkanı ve yaklaşık 1000 kişilik ekibine tahsis edilen oteldeki 190 metrekarelik başkanlık süitinin camları kurşun geçirmez, duvarları ise bombalı saldırılara dayanıklı malzemeyle güçlendirildi.

Fatih Altaylı dan, Trump ın Ankara da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu" 2

TRUMP'IN KALDIĞI OTELLE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK 'TÜNEL' İDDİASI

Trump'ın kalmayı tercih ettiği otelle ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında Trump'ın kaldığı otele de yer ayırdı ve 'tünel' iddiasını okurlarına aktardı.

Fatih Altaylı dan, Trump ın Ankara da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu" 3

"SİZE BU OTELLE İLGİLİ BİR SIR VEREYİM Mİ?"

Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"Şimdi özellikle Söğütözü bölgesinde onlarca lüks otel yükseliyor. Amerikan Başkanı Trump da bu bölgedeki bir otelde kalıyor. Ankara Marriott Hotel’de.

Fatih Altaylı dan, Trump ın Ankara da kaldığı otelle ilgili çarpıcı iddia: "Seçme nedeni bu" 4

Ben de son Ankara’ya gidişimde bu otelde kalmayı tercih ettim çünkü ABD Büyükelçiliği’ne gitmemiz gerekiyordu ve bu otel ABD Büyükelçiliği’nin tam karşısında. Peki, size bu otelle ilgili bir de sır vereyim mi?

"OTEL İLE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA TÜNEL VAR"

Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir “tünel” var.

"TRUMP'IN BU OTELİ SEÇME NEDENİ BU"

Az sayıda kişinin bildiği bu tünel vasıtasıyla otelden dışarı çıkmadan, ABD Büyükelçiliği’ne geçebiliyorsunuz. Trump’ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu"

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NATO Fatih Altaylı Ankara Donald Trump otel büyükelçilik abd
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