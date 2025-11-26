Fatih Altaylı hakim karşısında! Kendini bu sözlerle savundu

'Cumhurbaşkanı'na tehdit' iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı. YouTube kanalındaki bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' iddiasıyla tutuklanan Fatih Altaylı için savcı en az 5 yıl hapis cezası istedi.

"CUMHURBAŞKANI BENDEN NEDEN KORKSUN"

22 Haziran'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde bulunan Altaylı, savunmasında şunları kayda geçirdi:

"Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Ben bir örgüt üyesi değilim, bir şey değilim. Şiddete başvurmuşluğum yok. Cumhurbaşkanı korkan birisi değil bence, burada hem bana hem de ona haksızlık ediliyor."

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında gazetecinin 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapsini istedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı 20 Haziran'daki yayında Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğini ileri süren bir anketi yorumlamıştı.

Altaylı'nın ilgili sözleri, "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır" ifadesiyle başlıyor.

Ardından da Osmanlı tarihi ile ilgili olan bölüme geçiyor:

"Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AK Parti seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.

Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen."

YAYINLARINI DURDURDU

Altaylı'nın tutuklanmasının ardından kanaldaki yayınlara siyaset, sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Bu kişiler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın ve Deniz Zeyrek ile komedyen Okan Bayülgen vardı.

Ancak Altaylı, ekim ayında 'tutukluluğa devam kararı' sonrası aldığı kararla bir süre boyunca yayın yapmayacağını açıklamıştı.