Fatih Altaylı'nın doktorundan açıklama

Gazeteci Fatih Altaylı, sabah saatlerinde geçirdiği operasyonla iki ayrı beyin tümöründen aynı anda tedavi edildi. Beyin ve Hipofiz Cerrahı Türker Kılıç tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sorunsuz tamamlandığı ve Altaylı’nın tedavi sonrası taburcu edildiği bildirildi. Daha önce bilinen 25 mm’lik meningiomaya ek olarak tespit edilen ikinci tümörün de aynı seansta başarıyla tedavi edilmesi, sürecin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Dün tarihçi İlber Ortaylı'nın cenazesine katılan Gazeteci Fatih Altaylı, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı.
Altaylı'nın planlı bir operasyon geçirdiği ve işlemin 2,5 saat sürdüğü belirtildi.

"BU SABAH AYNI SEANSTA TEDAVİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Gazeteci Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastamızın detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi" dedi.

"TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ"

Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

