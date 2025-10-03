HABER

Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf ettiği iddiasıyla 104 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık, Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

Cansu Akalp

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit ‘içerikli sözler’ yayınladığı iddiasıyla, ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı.

Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'nın duruşması Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ!

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı mahkeme duruşma
