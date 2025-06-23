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Fatih Altaylı tutuklandıktan sonra en çok o video paylaşıldı! Yıllar önceki tartışma yeniden gündem oldu

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Doğukan Akbayır

Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan Fatih Altaylı ve Levent Kırca tartışmasındaki o bölüm yıllar sonra yeniden paylaşılıyor... Altaylı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından tutuklandıktan sonra en çok o video paylaşıldı. 'Silivri ziyareti' tartışması sosyal medyada yeniden viral oldu. İşte tüm detaylar!

Bir Youtube videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dün akşam saatlerinde tutuklanan Fatih Altaylı'nın yıllar önce Türk televizyon tarihinde yer eden Levent Kırca tartışması yeniden gündem oldu.

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ALTAYLI-KIRCA TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kırca, bahsi geçen o videoda Altaylı'ya, "Bir gazeteci olarak senin Silivri'ye gitmen gerekmez mi? Niye gitmedin? Hiç ilgilendirmiyor mu orada 105 tane gazeteci arkadaşın yatıyor. Peki içerideki arkadaşların için bir kere olsun oraya gitmek aklının köşesinden geçmedi mi? Hiç gitmeyecek misin?" demişti.

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Altaylı'nın ise Kırca'ya cevaben, "Hayır. Ben neden gideyim ki? Hiç gitmeyeceğim" demişti.

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"BOZDUĞUN KANTAR GÜN GELİR SENİ TARTAR"

Sosyal medya kullanıcıları da Altaylı ile Kırca tartışmasının yeniden gündem olması üzerine gelen yorumlardan birkaçı şu şekilde:

"Bozduğun kantar gün gelir seni tartar"

"Bu program hiç aklımdan çıkmaz"

"Altaylı'yı tutukladıklarında bu sahne aklıma gelmişti"

"Eskiler der ki: Yaşattığını yaşamadan ölmez insan..."

"Fatih Beyi severim. Son yıllarda dik bir duruş sergiledi. Kırca ile olan röportajı tarihinde ise bugünkü gibi değildi. Ancak insanların geçmişteki hatalarına takılıp kalırsak gelecekteki faaliyetlerini göremeyiz. Ve hatayı düzeltmenin de bir önemi kalmaz"

"Çok ironik olmuş"

"İşte bu da hepimize ders olsun"

"Adalet bir gün hepimize lazım olacak diye boşuna bağırmıyoruz her yerde!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Levent Kırca
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