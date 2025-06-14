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Fatih Portakal dönemi sona erdi! Sözcü TV’ye veda etti: ‘İyi başladım iyi bitirdim’

Sözcü TV Ana Haber sunucusu, Fatih Portakal ekranlara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Portakal "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim." ifadelerini kullandı. özcü Televizyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da 'Bay bay Portakal!' yazılı görsele yer verildi.

Fatih Portakal dönemi sona erdi! Sözcü TV’ye veda etti: ‘İyi başladım iyi bitirdim’
Devrim Karadağ

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşamki yayınla ekranlara veda etti. Emeklilik kararı alan Portakal, mesleki kariyerini sonlandırarak İzmir’deki hayatına geri döndü.

"BEKLE BENİ YENİ YAŞAM"

Sosyal medya hesabı üzerinden de ayrılığı duyuran Portakal, "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam" ifadelerini kullandı.

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Paylaşıma yorum yapan vatandaşların kimi Portakal'a iyi niyetlerini iletirken, kimisi ise ekranlarda göremeyeceği için üzüldüğünü söyledi.

Yaklaşık iki yıldır Sözcü TV’de ana haberi sunan gazeteci, daha önce FOX TV’den ayrılarak bir süre ekranlardan uzak kalmış, ardından Sözcü TV ile geri dönmüştü.

Öte yandan Sözcü Televizyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Bay bay Portakal!' yazılı görsele yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal sözcü tv
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