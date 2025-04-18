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Fatih Portakal o yoruma ateş püskürdü! "Bir yerine mi batıyor korkak!"

Fatih Portakal'ın ana haber sunarken gülerek yayın yapmasına bir izleyici tepki gösterdi. İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu okuyan Portakal, tepki gösterdi. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' yanıtı geldi. İşte detaylar...

Fatih Portakal o yoruma ateş püskürdü! "Bir yerine mi batıyor korkak!"
Cansu Akalp

Fatih Portakal'ın Sözcü TV Ana Haber'de gülerek yayın yapmasına bir izleyiciden tepki geldi.

"BİR YERİNE Mİ BATIYOR KORKAK"

İzleyicinin sosyal medyadan paylaştığı yorumu okuyan Portakal, bunun üzerine adeta ateş püskürdü. Fatih Portakal'dan gülmesine tepki gösteren izleyiciye 'Bir yerine mi batıyor korkak' yanıtı geldi.

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Gazeteci Fatih Portakal'ın okuduğu mesaj;

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Fatih Portakal'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"Millet o tebessümü bile antipati olarak görüyor Batıyor mu? Bir yerine mi batıyor, benim biraz gülen ifadeyle haberleri yumuşatmam? Belki ben kendimi böyle rahatlatıyorum. Gerçekten millet olarak bambaşka boyuttayız. Bir de takma isim. Bu kadar cesaretliysen gerçek isminle yaz korkak! Ben de sana ‘Korkak’ diyorum."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal sözcü tv
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