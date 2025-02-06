HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih Portakal, YouTube'a ve Sözcü TV'ye veda edeceğini açıkladı: "Tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum"

Fatih Portakal, YouTube'a ve Sözcü TV'ye veda edeceğini açıkladı: "Tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 20:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcü TV'de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, ekranlara ve YouTube yayınlarına veda edeceğini duyurdu. YouTube kanalında bir açıklama yapan Portakal, "Pazartesi gününden itibaren yayınlarıma son veriyorum. Haziran'da da ana haberi, televizyonu bırakacağım. Netim bu konuda. Benim için haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. Artık 57 yaşına geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, YouTube'a ve Sözcü TV'ye veda edeceğini açıkladı: "Tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum"

Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini, Sözcü TV'deki görevinden de Haziran ayında ayrılacağını açıkladı.

"BU YAŞTAN SONRA EMEKLİLİK HAYATI SÜRMEK İSTİYORUM"

Kararını YouTube yayında açıklayan Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

Ekran görüntüsü 2025-02-06 195516

"Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'yi de bırakmayı düşünüyorum çünkü. Artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım"

"TELEVİZYONU BIRAKACAĞIM"

İzmir'de yaşayacağını belirten Portakal, "Kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım. Sağlık taramasından geçtikten sonrada güzel çıktım. O zaman kendimi bu kadar yıpratmaya da yormaya da gerek yok dedim. Çünkü fiziken de ruhen de yoruyor. Bir aynı şeyleri tekrar ediyorum sabah ve akşam. Noktayı bu şekilde koyduk YouTube'da. Haziran'da da zaten televizyonu bırakacağım. Netim bu konuda da. Yeter artık diyorum, benim için de haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşayan bir insandım, İzmir'deki hayatıma geri döneceğim." şeklinde konuştu.
Ekran görüntüsü 2025-02-06 195450

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit olan binbaşıyla ilgili kahreden detay!

Şehit olan binbaşıyla ilgili kahreden detay!

Menzil köyüne gitti! Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

Menzil köyüne gitti! Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti

G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi

G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi

Kardeşi gözaltında! Tutuklanmadan önce bakın ne yapmış!

Kardeşi gözaltında! Tutuklanmadan önce bakın ne yapmış!

Fatih Portakal'dan sürpriz karar! YouTube'a ve Sözcü TV'ye veda ediyor: "Bu konuda netim"

Fatih Portakal'dan sürpriz karar! YouTube'a ve Sözcü TV'ye veda ediyor: "Bu konuda netim"

İstanbul'a kar yeniden geliyor! Birçok ili esir alacak, bu kez çok kuvvetli...

İstanbul'a kar yeniden geliyor! Birçok ili esir alacak, bu kez çok kuvvetli...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.