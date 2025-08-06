Fatih Sayan'ın eğitim geçmişi tartışma yarattı: Sahte diploma iddiaları gölgesinde CV'si gündemde

Ulaştırma Bakan Yardımcısı'nın çok sayıda diploma ve yüksek lisansı, sahte diploma skandalının ardından yeniden mercek altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın adı, son günlerde Türkiye gündemine oturan sahte diploma ve e-imza skandalıyla anılmaya başlandı. Gazeteci Deniz Zeyrek'in Nefes gazetesindeki köşe yazısında dile getirdiği eleştiriler, Sayan'ın eğitim geçmişini ve kariyerini yeniden tartışmaya açtı. Zeyrek, yazısında Sayan'ın etkileyici CV'sini detaylı bir şekilde inceleyerek, "İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız' demeden edemiyor" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, yazısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu gelişmelerdeki rolüne de dikkat çekti. BTK'nın, ikisi kamu kuruluşu olmak üzere sekiz kurum/şirkete elektronik imza yetkisi verdiği belirtilirken, bu süreçteki güvenlik açıkları ve denetim eksiklikleri sorgulanıyor.