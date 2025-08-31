Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak olan rutin bakım çalışmaları nedeniyle hafta sonu belirli saatlerde trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

İstanbul'un iki yakasını birleştiren önemli geçiş noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından rutin bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak. Bu çalışmalar, köprünün güvenliği ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bakım çalışmaları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatler arasında gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Bakım çalışmalarının özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığına neden olabileceği öngörülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmalarını ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Alternatif olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi de trafik yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm önlemlerin alındığını ve ekiplerin aralıksız olarak çalışacağını ifade etti. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve takip mesafesini korumaları büyük önem taşıyor. Bakım çalışmaları süresince oluşabilecek aksaklıklar için şimdiden özür dilenirken, sürücülerin anlayışlı olmaları bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ek otobüs seferleri koyarak toplu taşıma kullanımını teşvik etmeye çalışacak. Ayrıca, trafik akışını anlık olarak takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapacak olan İBB Trafik Kontrol Merkezi, sürücülere yardımcı olmak için hazır bulunacak.

Benzer şekilde, Ankara'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu durum, İstanbul'daki köprü bakım çalışmalarıyla birleşince, her iki büyükşehirde de trafik akışında aksamalar yaşanması bekleniyor. Ankara'da kapatılan yollar arasında Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve İstiklal Caddesi'nin tamamı bulunuyor. Bu yolların trafiğe kapalı olması, alternatif güzergahların kullanımını zorunlu kılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü de sürücüleri bilgilendirerek alternatif güzergahlar hakkında bilgi veriyor ve toplu taşıma kullanımını teşvik ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının planlanan sürede tamamlanması ve trafik akışının normale dönmesi için tüm ilgili kurumlar koordineli bir şekilde çalışıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri, trafik yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Ankara'daki Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle yaşanan yol kapanmaları da göz önünde bulundurularak seyahat planlarının yapılması önem taşıyor.