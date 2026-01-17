HABER

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil alev aldı

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte oluşan trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Rumeli Hisarı Kavşağı mevkisi Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen Talim D. idaresindeki 34 NRS 493 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.
