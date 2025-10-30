Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı! Cansız bedeni Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde aracıyla köprüye gelen sürücü Ruhi B.K., aracından inerek bariyerleri aştı ardından da köprüden atladı.

CANSIZ BEDENİ EMİRGAN İSKELESİ'NE ÇIKARILDI

İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Bilinci kapalı halde denizden bota alınan Ruhi B.K., Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Ruhi B.K.'nın ölüm haberini alan yakınları, iskelenin girişinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır