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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoza dikkat çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı

Dünyada her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve Haziran ayının 3’üncü Cumartesi günü Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye’de de skolyoz hastalığına dikkat çekmek için akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoza dikkat çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı

"Skolyoz Farkındalık Haftası" nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz hastalığının geç fark edilmesinden korkulması gerektiğini ifade eden Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun" dedi.
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Prof. Dr. Evrim Coşkun, ’Skolyoz Farkındalık Ayı’nda bu hastalıkta mücadelede yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Coşkun, skolyoz hastalığında en önemli şeyin hastalığın tanısında geç kalmamak olduğunu söylerken, "Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun" ifadelerini kullandı.

"SKOLYOZDA TANIDA BİR GECİKME VAR"

Skolyozda tanıda tüm dünyada gecikme olduğunu belirten Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Tüm dünyada da bu böyle. Skolyozda tanıda bir gecikme vardır. Dünya, her yılın Haziran ayını Skolyoz Farkındalık Ayı olarak belirleyelim ve her Haziran ayının 3’üncü Cumartesi’ni Skolyoz Farkındalık Günü olarak kutlayalım demiş.
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Skolyozun rengi yeşil olarak belirlenmiş. Bu sene de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nün desteği ile 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00 ile 22.00 arasında Skolyoz farkındalık ayında 4. kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renk ile aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"KORSE KULLANIMINI NORMALLEŞTİRMEMİZ GEREK"

Doktor Coşkun, "Bir de skolyoz tedavisini olağanlaştıralım. Biz skolyozun tedavisinde konservatif olarak egzersiz ve korse kullanıyoruz. Tam da ergenlik çağındaki çocuklara korse kullanın dediğinizde adolesan dediğimiz ergenlik çağındaki çocuklarımız bu tedavi ile psikolojik olarak olumsuz etkileniyor.
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Sadece korse kullanımı gereken çocuklarda bu tedavinin diş teli uygulamaları gibi olağan olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Skolyoz tedavisinin de diş yapı bozukluklarında kullanılan diş teli gibi kabul edilebilirliği artırmak istiyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü fsm köprüsü skolyoz yeşil
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