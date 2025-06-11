Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Saraf Tahsin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.



KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, can kaybı ve yaralanma olmadı.



BİTİŞİKTE BULUNAN VATANDAŞLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak güvenlik şeridi çekti. Binada oturan ve bitişikte bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır