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Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Güvenlik amaçlı sokak trafiğe kapatılırken, binada oturanlar tahliye edildi. Öte yandan, balkonu çöken bina havadan görüntülendi.

Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Saraf Tahsin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

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KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, can kaybı ve yaralanma olmadı.
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BİTİŞİKTE BULUNAN VATANDAŞLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak güvenlik şeridi çekti. Binada oturan ve bitişikte bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.
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Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih bina tahliye
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