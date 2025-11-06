Fatih’te 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇATIDAKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Alevler giderek büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır