Fatih’te 4 dakikalık soygun: 200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler

İstanbul Fatih’te yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 3 şüpheli, sabaha karşı bir kargo dükkanına girerek yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki çelik kasayı çalıp kaçtı. Kasanın içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların kasayı sürükleyerek dükkândan çıkardığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlar tarafından boşaltıldığı belirlenen kasa, 2 gün sonra Başakşehir’de boş bir arazide bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.