Fatih’te 400 yıllık hanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, düm gece saat 22.45 sıralarında Taya Hatun Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki binalara sıçraması önlenen yangın sonucunda, tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.