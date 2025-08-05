Fatih'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede depoyu sararken üst katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu depoda ve binada hasar oluştu.

Mahalle sakini Muhammed Sami, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Yangın çok çabuk büyüdü. Sokaklarımız dar. İnsanlar, itfaiye geç geldi diyebilirler ancak vaktinde geldiler ve hemen müdahale ettiler. Biz de komşularımıza yardım ettik. Yaşlı ve çocukları tahliye ettik." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır