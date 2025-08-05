HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fatih'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir ecza deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Fatih'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede depoyu sararken üst katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu depoda ve binada hasar oluştu.

Mahalle sakini Muhammed Sami, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Yangın çok çabuk büyüdü. Sokaklarımız dar. İnsanlar, itfaiye geç geldi diyebilirler ancak vaktinde geldiler ve hemen müdahale ettiler. Biz de komşularımıza yardım ettik. Yaşlı ve çocukları tahliye ettik." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Endonezyalı Mia, Hakkari'ye gelin geldi: "Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum"Endonezyalı Mia, Hakkari'ye gelin geldi: "Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum"
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştüKırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi!

Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi!

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı!

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı!

Eşini ve 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! 'Uyuyorlar' demiş

Eşini ve 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! 'Uyuyorlar' demiş

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.