Fatih'te kan donduran olay! 2 aylık bebeği açlıktan öldürdüler: Tüm aile gözaltında

İstanbul Fatih'te bir anne 2 aylık bebeğinin hareketsiz ve nefes almadığını fark etti. Adrese gelen ekipler 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Elim olayla ilgili anne Y.Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemede bebeğin 3,2 kilogram olarak doğduğu, öldüğünde ise 2 kilogram olduğu tespit edildi.

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

3,2 KİLOGRAM DOĞMUŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

ANNENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Fatih te kan donduran olay! 2 aylık bebeği açlıktan öldürdüler: Tüm aile gözaltında 2

GÖZALTILAR VAR

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

