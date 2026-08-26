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Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı

Fatih'te, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina çöktü. Olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. Çökme nedeniyle hasar alan yan bina boşaltıldı.

Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı

Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina, henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı 1

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDA BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Çökme sırasında iş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düştü. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı 2 işçi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı 2

2 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, çökme nedeniyle bitişikte bulunan binanın duvarında da hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Çökme ile ilgili inceleme başlatıldı. Çöken bina ve ekiplerin olay yerindeki çalışması havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Kentsel dönüşüm
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