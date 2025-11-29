Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor

İstanbul’un han kültürünü yüzyıllardır yaşatan nadide yapılardan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Fatih’in tarihsel dokusunun önemli bir parçası olan Şekerci Han, restorasyon çalışmalarının ardından şehrin hafızasında hak ettiği yere yeniden kavuşacak.

Osmanlı döneminde tüccarların, yolcuların ve kültür hayatının önemli simalarının uğrak noktası olan tarihi han, uzun yıllar boyunca sınırlı kullanımla varlığını sürdürmüş ancak zaman içerisinde ciddi yıpranmalar yaşamıştı.

İstanbul Valiliği’nin destekleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından Fatih Belediyesi, bu değerli yapıyı yeniden İstanbul’a kazandırmak üzere çalışmalara başlıyor.

Şekerci Han’ın tarihte üstlendiği rolün önemine dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yapının restorasyonunun yalnızca fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda tarihî mirasa sahip çıkma sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Başkan Turan açıklamasında, "Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak bizim için büyük bir görevdir. Şekerci Han’ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Turan, restorasyon sonrası hanın yeniden aktif bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, mekânın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Turan, "Burası sadece korunmuş bir yapı olmayacak. Esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez haline gelecek" dedi. Bu dönüşümün hem bölgenin kültürel canlılığına hem de yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Tüm aşamaları titizlikle yürütülecek proje, İstanbul'un geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır