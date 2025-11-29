HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor

İstanbul’un han kültürünü yüzyıllardır yaşatan nadide yapılardan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor

İstanbul’un han kültürünü yüzyıllardır yaşatan nadide yapılardan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Fatih’in tarihsel dokusunun önemli bir parçası olan Şekerci Han, restorasyon çalışmalarının ardından şehrin hafızasında hak ettiği yere yeniden kavuşacak.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 1

Osmanlı döneminde tüccarların, yolcuların ve kültür hayatının önemli simalarının uğrak noktası olan tarihi han, uzun yıllar boyunca sınırlı kullanımla varlığını sürdürmüş ancak zaman içerisinde ciddi yıpranmalar yaşamıştı.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 2

İstanbul Valiliği’nin destekleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından Fatih Belediyesi, bu değerli yapıyı yeniden İstanbul’a kazandırmak üzere çalışmalara başlıyor.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 3

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 4

Şekerci Han’ın tarihte üstlendiği rolün önemine dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yapının restorasyonunun yalnızca fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda tarihî mirasa sahip çıkma sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Başkan Turan açıklamasında, "Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak bizim için büyük bir görevdir. Şekerci Han’ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 5

Başkan Turan, restorasyon sonrası hanın yeniden aktif bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, mekânın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Turan, "Burası sadece korunmuş bir yapı olmayacak. Esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez haline gelecek" dedi. Bu dönüşümün hem bölgenin kültürel canlılığına hem de yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 6

Fatih’in tarihsel dokusunun önemli bir parçası olan Şekerci Han, restorasyon çalışmalarının ardından şehrin hafızasında hak ettiği yere yeniden kavuşacak. Tüm aşamaları titizlikle yürütülecek proje, İstanbul’un geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 7

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 8

Fatih’te Tarih yeniden hayat Buluyor: Şekerci Han restorasyona alınıyor 9Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama! "Al gülüm ver gülüm dönemi sona erdi"Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama! "Al gülüm ver gülüm dönemi sona erdi"
Savaş sona mı eriyor? Ukrayna heyeti ABD'ye doğru yola çıktıSavaş sona mı eriyor? Ukrayna heyeti ABD'ye doğru yola çıktı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Han
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.