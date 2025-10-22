Fatma Zehra Kınık davasında şok gelişme: İstinaf mahkemesi hapis cezasının bozulmasına karar verdi

Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümcül kazada verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından usul hataları gerekçesiyle bozuldu. Gözler, yeniden görülecek davaya çevrildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, kamuoyunun yakından takip ettiği Fatma Zehra Kınık davasında flaş bir karara imza attı. Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 9 Temmuz 2024 tarihinde karıştığı ve 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Hatırlanacağı üzere, kaza sonrası tutuksuz yargılanan Fatma Zehra Kınık Demir hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Yerel mahkeme, yargılama sonucunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetmişti. Ancak bu karar, hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açmıştı. İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının temel gerekçesi ise, kazada yaralanan üç kişinin şikayetlerini geri çekmesi oldu. Mahkeme, bu durumun cezanın sadece Batın Barlasçeki'nin ölümü üzerinden değerlendirilmesi gerektiği anlamına geldiğini belirtti. Bu durum, cezanın miktarında indirime gidilmesi gerektiği yönünde bir işaret olarak yorumlandı. Kararın ardından, davanın yeniden yerel mahkemede görüleceği ve Fatma Zehra Kınık Demir'in yeniden yargılanacağı belirtildi. Kamuoyu, bu yeniden yargılamada nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyor. Olayın hassasiyeti ve Kınık ailesinin kamuoyundaki konumu nedeniyle dava, yakından takip ediliyor. Olayın geçmişine bakıldığında, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor da büyük önem taşıyor. Raporda, kazanın oluş şekli, sürücülerin kusur oranları ve diğer teknik detaylar yer alıyor. Bu rapor, davanın seyrini etkileyen önemli delillerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı, bu raporun da yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koydu. Davanın yeniden görülmesiyle birlikte, hem Kınık ailesi hem de Barlasçeki ailesi için yeni bir hukuki süreç başlayacak. Her iki tarafın da avukatları, davaya ilişkin yeni deliller sunabilir ve savunmalar yapabilir. Bu süreç, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek.

İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı, Türkiye'deki hukuk sisteminin işleyişi ve yargı kararlarının ne kadar değişken olabileceği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Fatma Zehra Kınık Demir'in davası, yeniden yargılama sürecinde kamuoyunun ve hukuk çevrelerinin dikkatle takip edeceği bir konu olmaya devam edecek. Davanın sonucunda verilecek karar, benzer davalar için de emsal teşkil edebilir.