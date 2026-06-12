Fatoş Pınar Türker'le ilgili 'çıplak arama ve kötü muamele' iddiaları gündem olmuştu! Soruşturma başlatıldı

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası duruşmasında, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltı sürecinde 'çıplak aramaya' ve kötü muameleye uğradığı iddia edilmişti.

Konuyla alaklı basın açıklaması geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır.

Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.