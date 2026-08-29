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Fatsa’da denizde sürüklenen konteyner paniğe yol açtı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde sürüklenerek kıyıya yakın bir noktaya gelen konteyner, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Fatsa’da denizde sürüklenen konteyner paniğe yol açtı

Olay, Fatsa’nın Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde sürüklenen bir konteyner kıyıya yakın bir noktada görüldü. Deniz üzerinde konteyneri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay çevrede merak ve kısa süreli paniğe yol açtı. Konteynerin nereden geldiği ve denize nasıl sürüklendiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme yapılması bekleniyor.

Çevre sakinlerinden 42 yaşındaki Hüseyin Saraç, konteyneri ilk olarak evinin balkonundan gördüğünü belirterek yaşananları anlattı. Saraç, "Sabah Dolunay Mahallesi’ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim. Daha sonra İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan arkadaşıma görüntüleri attım. Beyaz konteynerlerin genelde gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını, panik oluşturacak bir durum olmadığını söyledi" dedi.

Yetkililerin konteynerin güvenli şekilde kontrol altına alınması için çalışma yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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