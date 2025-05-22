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Fazla kilolu vatandaşlar sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor

İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından, Bursa’daki park ve meydanlarda kilo ölçümü yapılan vatandaşlardan vücut kitle endeksi riskli olanları sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor.Sağlık Bakanlığı’nın obeziteyle mücadele amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası Bursa’da meyvelerini vermeye başladı.

Fazla kilolu vatandaşlar sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor
Çiğdem Sevinç

İl sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından, Bursa’daki park ve meydanlarda kilo ölçümü yapılan vatandaşlardan vücut kitle endeksi riskli olanları sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın obeziteyle mücadele amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası Bursa’da meyvelerini vermeye başladı. Demirtaş Mahallesinde yapılan taramada fazla kilolu olduğu tespit edilen 32 yaşındaki Canan Aydoğdu, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’ne davet edildi. Ekiplerin önerisini dikkate alan Aydoğdu, sağlıklı hayat merkezine gelerek diyetisyenden danışmanlık hizmeti almaya başladı.

"BİLGİLENDİRMELER FAYDALIYDI"

Yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Demirtaş Kültür Merkezi’nde yapılan bilgilendirme ve vücut kitle endeksi ölçümü dâhilinde buraya geldim. Diyetisyenimizle görüştük. Vücut analizi yapıldı. Beslenme planı oluşturuldu. Yapılan bilgilendirmeler çok faydalıydı. Buradan sonuç alabileceğimi düşündüğüm için buraya geldim" şeklinde konuştu.

(İHA)

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kilo
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