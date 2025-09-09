FC 26 Türkçe spikerleri sonunda belli oldu: İşte oyunda mikrofonlarının başında olacak isimler! (FC 26 Türkçe spikerleri kim?)

Futbol oyunlarıyla büyüyen ve son yıllarda EA Sports FC serisiyle tanışan oyuncular için “Türkçe spiker” desteği daima en çok beklenen özelliklerden biri oldu. Serinin yeni oyunu EA Sports FC 26'da ise Türkçe spiker bulunacağı söyleniyordu. Bugün ise nihayet EA Sports FC 26 Türkçe spikerleri açıklandı.

İŞTE EA SPORTS FC 26 TÜRKÇE SPİKERLERİ

EA Sports FC 26 Türkçe spikerlerinin Özkan Öztürk ve Ertem Şener olacağı açıklandı. İki tecrübeli isim, FC 26'daki “Türkçe Spiker” ikilisi olacak. Yapılan açıklamalara göre, Türk futbolseverler FC 26'da Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in sesleriyle oyun oynayabilecek.

Özkan Öztürk ve Ertem Şener'in, FC 26’nın kapalı beta sürümünün dosyalarında tespit edilen EA FC 26 Türkçe spiker isimleri arasında yer aldığı iddia ediliyordu. Nitekim, iki ismin X hesapları üzerinden konuyla ilgili resmi paylaşımlar yapmaları üzerine kapalı beta sürümün dosyalarında tespit edilen sızıntılar doğrulanmış oldu.