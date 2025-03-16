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  4. Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

16.03.2025 21:26
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Isparta’da seyir halindeki iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil bulvar üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
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